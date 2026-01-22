為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    紐西蘭露營勝地山崩！多人失蹤傳活埋 「絕望呼救聲」已消失

    2026/01/22 13:20 即時新聞／綜合報導
    紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）因暴雨引發山崩的空拍畫面。（路透）

    紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）因暴雨引發山崩的空拍畫面。（路透）

    紐西蘭北島芒格努伊山（Mount Maunganui）露營勝地「海濱假日公園」驚傳重大災情，當地時間22日上午因暴雨發生山崩，滾滾土石流直衝山腳下露營地，吞噬多輛露營車、帳篷及公共洗浴設施，多人下落不明，包括兒童。

    綜合媒體報導，警消人員於上午9時30分獲報，隨即出動約40名救援人力及搜救犬趕赴現場，一名住在露營地附近的民眾說，她看到救援人員在泥濘中挖掘，但未找到任何人。警消透露，第一批救援人員到達現場時曾聽到廢墟下傳來人聲，但之後就再也沒有聽到任何聲音了。紐西蘭警方與緊急管理部長米切爾（Mark Mitchell）表示，「我們將徹夜奮戰，直到救出所有人。」

    目擊者者雅克（Nix Jaques）表示，當她正準備上山時，聽到了一聲驚天巨響，「我轉過身後，就看到山坡塌陷下來，傾瀉而下的大量泥石壓垮營地內的一些建築物。」「有幾輛車受土石流衝擊撞進公共盥洗室，我相信當時有人正在裡面淋浴，還有一輛露營車也被撞歪，當時車裡住著一家人。」

    紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）山崩，大量泥石衝入山腳露營勝地。（法新社）

    紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）山崩，大量泥石衝入山腳露營勝地。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播