紐西蘭露營勝地山崩！多人失蹤傳活埋 「絕望呼救聲」已消失

紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）因暴雨引發山崩的空拍畫面。（路透）

紐西蘭北島芒格努伊山（Mount Maunganui）露營勝地「海濱假日公園」驚傳重大災情，當地時間22日上午因暴雨發生山崩，滾滾土石流直衝山腳下露營地，吞噬多輛露營車、帳篷及公共洗浴設施，多人下落不明，包括兒童。

綜合媒體報導，警消人員於上午9時30分獲報，隨即出動約40名救援人力及搜救犬趕赴現場，一名住在露營地附近的民眾說，她看到救援人員在泥濘中挖掘，但未找到任何人。警消透露，第一批救援人員到達現場時曾聽到廢墟下傳來人聲，但之後就再也沒有聽到任何聲音了。紐西蘭警方與緊急管理部長米切爾（Mark Mitchell）表示，「我們將徹夜奮戰，直到救出所有人。」

目擊者者雅克（Nix Jaques）表示，當她正準備上山時，聽到了一聲驚天巨響，「我轉過身後，就看到山坡塌陷下來，傾瀉而下的大量泥石壓垮營地內的一些建築物。」「有幾輛車受土石流衝擊撞進公共盥洗室，我相信當時有人正在裡面淋浴，還有一輛露營車也被撞歪，當時車裡住著一家人。」

紐西蘭芒格努伊山 （Mount Maunganui）山崩，大量泥石衝入山腳露營勝地。（法新社）

