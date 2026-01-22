為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普世界經濟論壇演說4次講錯「格陵蘭」國名 這國慘中槍

    2026/01/22 12:14 即時新聞／綜合報導
    川普將格陵蘭誤稱為冰島。圖為冰島。（法新社）

    川普將格陵蘭誤稱為冰島。圖為冰島。（法新社）

    美國總統川普渴望獲得格陵蘭，已經不是秘密。不過，近日他在瑞士舉辦的世界經濟論壇（WEF）發表演說時，4度將格陵蘭誤稱為「冰島」，引發討論。本月20日，他也曾在白宮發言時將格陵蘭說成冰島。

    綜合外媒報導，川普在論壇中發言表示：「我正在幫助歐洲，我正在幫助北約（NATO），直到過去幾天，當我跟他們提到冰島時，他們還很愛我。」

    他隨後說：「在冰島問題上，他們並不支持我們，這我可以告訴你們。我是說，我們的股市昨天因為冰島出現了首波下跌。所以冰島已經讓我們付出了很大的代價。」

    這並非川普第一次將格陵蘭和冰島混淆。本月20日，川普在白宮記者會中表示：「冰島如果沒有關稅，他們甚至根本不會跟我們談這件事。」

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在X上回覆一名記者的推文，表示川普沒有將格陵蘭說成冰島，只是將其稱為「一塊冰」，還嗆該名記者：「是你自己搞錯了。」

    不過，多家媒體都已經報導此事。在演說的其他部分，川普確實如李威特所說，將格陵蘭稱呼為「一塊冰」。他表示：「但現在我要的是一塊寒冷且地理位置欠佳的冰，它能在世界和平與保護全球方面發揮關鍵作用。」

