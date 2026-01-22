伊朗政府首次公佈鎮壓死亡人數3117人 遠低於外界預估

伊朗政府21日在鎮壓全國抗議活動後首次公佈死亡人數，共有3117人死亡，不過這數字遠低於國外人權團體的估算人數。（歐新社）

伊朗政府21日在鎮壓全國抗議活動後首次公佈死亡人數，共有3117人死亡，不過這數字遠低於國外人權團體的估算人數。

根據《美聯社》報導，伊朗國家電視台21日播放了內政部和「烈士與退伍軍人事務基金會」的聲明稱共有3117人死亡，其中2427名死者是平民和安全部隊人員。報導指出，聲明中沒有詳細說明其餘人員的情況，且伊朗政府過去曾少報或未報告動亂造成死亡人數的案例。

總部位於美國的「人權活動家通訊社」（Human Rights Activists News Agency）表示，伊朗次次鎮壓行動造成至少4902人死亡，且實際死亡人數遠遠不僅於此。「人權活動家通訊社」對於伊朗動亂及示威持續報導多年，其消息來源依靠在伊朗境內的活動人士，估計死傷相對精準，而其他組織公布的死亡人數也比伊朗政府更高。

與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）再度向美國發出威脅，阿拉格齊投書《華爾街日報》警告，如果伊朗再次遭到攻擊，伊朗將「用盡一切力量進行反擊」。

