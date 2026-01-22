為時已晚！ 川普針對格陵蘭問題做出讓步 盟友仍稱損害已造成

美國總統川普與北約秘書長呂特舉行會談後表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構。（美聯社）

美國總統川普21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上演講時對格陵蘭問題做出讓步，承諾不會動用武力從丹麥手中奪取格陵蘭，並在論壇後與北約祕書長呂特會談。川普在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，但歐洲官員聲稱，川普的舉動已造成損害。

根據《POLITICO》報導，1位要求匿名的歐洲官員表示，川普放棄動用武力令人欣慰，但也要意識到他可能會改變主意。歐洲應該吸取教訓是，對抗他不是毫無辦法。

請繼續往下閱讀...

該官員指出，川普的承諾和言論不可靠，且他對歐洲的蔑視始終如一。歐洲不能再抱有美國仍和過去一樣的幻想，必需繼續展現決心和獨立性。

在川普承諾不動用武力前，美國財政部長貝森特20日在世界經歷論壇上向與會者勸告，不要對與川普的衝突反應過度或將衝突升級。他還向擔憂的歐洲人保證，事情很快就會得到解決。

但武力威脅似乎得到白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）強力支持。他本月某次接受媒體採訪時稱，美國是格陵蘭合法所有者，並堅稱現實世界是1個由武力和權力統治的世界。

值得注意的是，1位接近川普政府的匿名內部人士透露，假設川普真打算訴諸武力，可能會遭到他最親密的盟友反對，例如國務卿魯比歐和副總統范斯。

該匿名人士說「一些政府高層人士會和他們在保守派圈子和媒體界的朋友談論這件事，然後說『我也不知道我們為什麼要這麼做？』當然我認為這些都是私下進行的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法