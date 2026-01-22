強調中俄威脅與日俱增 北約秘書長：沒和川普討論格陵蘭主權問題

呂特（左）接受美國《福斯新聞》訪問時提到，在此次會談中，他和川普並沒有討論丹麥對格陵蘭島的主權問題。（美聯社）

美國總統川普21日前往瑞士出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，並與北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）談論格陵蘭議題，川普表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，他也撤回即將對歐洲8國實施的關稅措施。呂特接受美國《福斯新聞》訪問時提到，在此次會談中，他和川普並沒有討論丹麥對格陵蘭島的主權問題。

呂特在接受《福斯新聞》「布雷特·拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）訪問時提到，他和川普會談期間，並未討論到美國從丹麥手中接管格陵蘭，被問到已達成的協議「架構」細節，呂特表示：「他非常專注於我們需要做些什麼來確保廣大北極地區能得到有效保護，北極地區正在發生變化，且中國與俄羅斯活動愈來愈頻繁。這才是我們討論的重點。」

呂特認為，川普對於加強北極地區安全的論點完全正確，因為俄羅斯或中國在北極地區造成的威脅與日俱增，更凸顯加強北極地區安全的必要性。

隨後呂特被追問「是否認為其他國家對待中國與俄羅斯的方式與過去有所不同」？呂特則回應，針對各個盟國在與中國關係方面的做法，他並不適合評論，但呂特強調：「我認為，作為一個整體，北約是有立場的。我們的立場是『不能天真』。我可以告訴你，對於中國在軍事方面進行的這些巨額投資你終將感到後悔。這些軍力不是為了在北京舉行閱兵而存在的，俄羅斯的軍隊也不是為了在莫斯科舉行閱兵而存在的，它們就是為了被動用而存在。」

