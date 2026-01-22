為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    跟進澳洲 英國上議院表決通過：16歲以下禁用社群媒體

    2026/01/22 12:38 即時新聞／綜合報導
    英國上議院本週三通過表決，禁止16歲以下青少年使用社群媒體。雖然許多公眾人物也支持這項提案，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。圖為示意圖。（路透）

    英國上議院本週三通過表決，禁止16歲以下青少年使用社群媒體。雖然許多公眾人物也支持這項提案，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。圖為示意圖。（路透）

    繼澳洲去年底禁止16歲以下青少年與孩童使用社群媒體後，英國上議院本週三也通過表決，禁止16歲以下青少年使用社群媒體。雖然許多公眾人物也支持這項提案，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。

    澳洲自去年12月10日起，禁止16歲以下青少年使用社群媒體，英國的反對黨與執政的工黨內部，也都有人呼籲英國政府應效法澳洲作法，包括知名演員休葛蘭（Hugh Grant）等公眾人物在內，也呼籲政府支持這項提案。

    在野保守黨（Conservative）議員奈許（John Nash）及一名工黨（Labour Party）議員，還有一名自由民主黨（Liberal Democrat）議員共同發起修正案，並於21日在上議院通過表決，其中有261票贊成、150票反對。

    雖然外界支持的呼聲高，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日曾指出，他承諾會採取行動來保護孩童，但希望在立法之前，先等待預定於今年夏天出爐的公眾諮詢結果。

    這項提案後續將送到下議院（House of Commons）審議，目前下議院由工黨掌控多數席次，且有超過60名工黨議員呼籲施凱爾應支持禁令。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播