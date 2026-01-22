跟進澳洲 英國上議院表決通過：16歲以下禁用社群媒體

英國上議院本週三通過表決，禁止16歲以下青少年使用社群媒體。雖然許多公眾人物也支持這項提案，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。圖為示意圖。（路透）

繼澳洲去年底禁止16歲以下青少年與孩童使用社群媒體後，英國上議院本週三也通過表決，禁止16歲以下青少年使用社群媒體。雖然許多公眾人物也支持這項提案，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。

澳洲自去年12月10日起，禁止16歲以下青少年使用社群媒體，英國的反對黨與執政的工黨內部，也都有人呼籲英國政府應效法澳洲作法，包括知名演員休葛蘭（Hugh Grant）等公眾人物在內，也呼籲政府支持這項提案。

在野保守黨（Conservative）議員奈許（John Nash）及一名工黨（Labour Party）議員，還有一名自由民主黨（Liberal Democrat）議員共同發起修正案，並於21日在上議院通過表決，其中有261票贊成、150票反對。

雖然外界支持的呼聲高，但在投票前首相府曾表示，政府不會接受這項議案。英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日曾指出，他承諾會採取行動來保護孩童，但希望在立法之前，先等待預定於今年夏天出爐的公眾諮詢結果。

這項提案後續將送到下議院（House of Commons）審議，目前下議院由工黨掌控多數席次，且有超過60名工黨議員呼籲施凱爾應支持禁令。

