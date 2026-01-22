為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普與北約達成格陵蘭協議架構 消息人士：有尊重丹麥主權

    2026/01/22 09:30 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普與北約秘書長呂特舉行會談後表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構。（美聯社）

    美國總統川普與北約秘書長呂特舉行會談後表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構。（美聯社）

    美國總統川普21日前往瑞士參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇，並在論壇後與北約祕書長呂特（Mark Rutte）進行會談。川普在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構。對此知情人士透露，格陵蘭框架協議包含尊重丹麥對該島主權的原則。

    根據美媒《AXIOS》報導，知情人士表示，呂特與川普會談時提出的方案，不包括將格陵蘭的主權從丹麥移交給美國。

    知情人士指出，格陵蘭未來協議架構包括更新1951年美國與丹麥簽署的《格陵蘭防務協定》。該協定允​​許美國在格陵蘭建立軍事基地，並在北約認為必要時設立「防禦區」。

    消息人士聲稱，協議架構包括加強格陵蘭安全和北約在北極地區的活動，和在原料（raw material）方面進行更多工作。

    消息人士說，協議架構還包括在格陵蘭設立「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統，以及應對俄羅斯和中國「惡意外部影響」條款。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普再次證明他是談判專家，一旦各方敲定細節，美國將按計畫公布。

    《AXIOS》聲稱，此協議架構讓丹麥保留主權同時，美國可在格陵蘭增加其軍事存在。

    該媒體預計，美國將在未來幾週內與丹麥和格陵蘭就協議架構展開談判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播