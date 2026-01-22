俄烏戰爭還沒停 川普稱普廷同意加入「和平理事會」

美國總統川普（圖中）設立「和平理事會」，包含烏克蘭、土耳其及以色列均收到邀請，川普稍早更稱俄羅斯總統普廷（圖右）也已接受邀請，但目前俄烏戰爭仍持續進行。圖左為烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

美國總統川普設立「和平理事會」，包含烏克蘭、土耳其及以色列均收到邀請，川普稍早更稱俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也已接受邀請，但目前俄烏戰爭仍持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基先前也曾透露，「很難想像我們怎麼能夠跟俄羅斯一起待在任何形式的理事會裡」。

綜合媒體報導，有別於聯合國，川普另外設立「和平理事會」，成員與章程陸續出爐，雖然川普最初願景是監督戰後加薩（Gaza）地區的治理與重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

近日受邀的國家也陸續曝光，除了英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等美國長年盟友外，也出現俄羅斯、白俄、中國等，烏克蘭總統澤倫斯基近日也表示已收到邀請，並指該國外交官正在著手處理，但他也坦言「很難想像我們怎麼能夠跟俄羅斯一起待在任何形式的理事會裡」。

據外媒最新消息，川普週三在世界經濟論壇（WEF）與北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）會晤後表示，俄羅斯總統普廷已接受邀請，同意加入他推動的「和平理事會」。川普也說，「很多人都已接受」。

不過相較於川普的說法，普廷對此的回應則是說，該國外交部仍在研究該提議，並將在適當時候回應。

