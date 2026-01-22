為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    槍殺安倍晉三判無期無表情 日媒：山上徹也提「這事」才有反應

    2026/01/22 09:48 即時新聞／綜合報導
    日本奈良地方法院21日就日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案宣判，被告山上徹也（左）一動也不動地聽完了判決書主文。圖為法庭素描。（法新社）

    日本奈良地方法院21日就日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案宣判，被告山上徹也（左）一動也不動地聽完了判決書主文。圖為法庭素描。（法新社）

    日本奈良地方法院21日就日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡一案宣判，共同社報導，被告山上徹也一動也不動地聽完了判決書主文，肢體語言幾乎未透露任何情緒。

    2022年安倍晉三遭槍擊身亡一案，奈良地方法院21日在國民參與審判（陪審制）判決中，由審判長田中伸一依照檢方求刑，對45歲被告山上徹也宣判無期徒刑。山上的辯護律師表示，將研究是否上訴。

    當審判長田中伸一宣讀：「判處被告無期徒刑。」面無表情的山上徹也隨即向審判長鞠躬。和以往庭審相同，只有在提到家人的內容時山上會有反應，但也只是輕輕點頭。

    21日下午1時25分左右，被告進入101號法庭，約70個旁聽席座無虛席。與去年10月首次公審時一樣，山上徹也灰白的長髮隨意地紮在腦後。辯護律師在身旁坐定時，山上則皺眉看著手中的資料。

    下午1時30分左右開庭，被告移步到證言席。審判長先詢問：「你是被告山上徹也吧？」他小聲回答：「是。」宣讀判決書主文後，法院又花費了約1小時15分鐘宣讀判決理由。山上從證言席回座後，緊抿著嘴唇聆聽。

    當審判長總結「未發現足以對量刑產生重大影響的情節」的結論時，1名辯護律師發出長嘆。退庭時，山上徹也曾稍微望向審判長，隨後低下了頭。

    21日當天奈良地方法院周邊部署了大批警力，高度戒備。下午3時15分左右，山上徹也乘車在媒體的閃光燈下駛離法院。山上的辯護律師在宣判後召開記者會，說明判決後會見山上的情況，指山上看來並沒有特別不同，與平時沒有太大差異。

