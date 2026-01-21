川普瑞士演說：保證「不動武」取得格陵蘭 狂酸丹麥、北約、歐洲

美國總統川普21日在瑞士世界經濟論壇發表演說。（法新社）

美國總統川普21日在瑞士舉行的世界經濟論壇發表演說，重申對格陵蘭的企圖心，表示唯有美國能夠確保格陵蘭安全，但他不會動用武力取得格陵蘭，美國正尋求「立即談判」討論取得格陵蘭的問題。

《衛報》、《美聯社》報導，川普在這場演說中表示，「我們可能什麼都得不到，除非我決定動用極端的力量和武力，屆時坦白說，我們將勢不可擋，但是我不會那麼做」；他說：「我不必動用武力，我不想使用武力，我不會動武」。

川普在這場演說談到格陵蘭問題時，先表示極為尊敬格陵蘭和丹麥人民，但是話鋒一轉隨即表示，除了美國，沒有人能確保格陵蘭的安全；他說，世界在二次世界大戰見證了這一點，「丹麥作戰6小時後就落入德國之手」，之後美國不得不派兵守住格陵蘭，花了極大代價和費用，他還酸「沒有我們，你們現在或許會是講德文或日文」。

川普從格陵蘭問題談到與北約、歐洲關係。他表示，，格陵蘭可在世界和平和保障上扮演「關鍵角色」，相較於美國這幾十年來給予北約的，這是「非常小的要求」；他質疑北約盟邦，「我們會100%支持北約，我不確定他們（北約）是否會支持我們」；他也批評歐洲「並沒有往正確方向走」，「他們正在摧毀自己……我們想要強大的盟友，而非嚴重弱化的」。

他說，萬一爆發核戰，「那些飛彈將飛過那塊冰地（意指格陵蘭）的中心正上空」，他需要該地來打造「歷來最強大的金穹」。（指川普提出的金穹（Golden Dome）飛彈防禦系統。）川普對出席會議的全球精英、領袖重申，讓他取得格陵蘭，他說：「你們可以說好，那我們將非常感謝，或者你們可以說不，那我們會記住」。

