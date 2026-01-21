南韓反制中國霸凌有解！《外交事務》倡組「經濟版北約」防報復

南韓總統李在明（左）1月初訪問北京時，與中國國家主席習近平（右）合影自拍。權威期刊《外交事務》分析，這場「自拍外交」背後隱含南韓尋求組建「經濟版北約」，以反制中共持續性的經濟霸凌。（法新社）

南韓總統李在明正試圖在美中地緣政治裂痕中，建立一種全新的防禦韌性。權威期刊《外交事務》（Foreign Affairs）最新分析指出，儘管李在明近期與中國領導人習近平大玩「自拍外交」，但南韓同時與美國簽署核動力潛艦協議，已觸動北京的戰略底線。專家強調，對抗中國持續性的經濟脅迫，不能單憑外交姿態，必須透過掌握「供應鏈槓桿」並組建「經濟版北約」才能真正突圍。

從薩德到核潛艦 中國經濟脅迫已趨「結構化」

南韓對於中國的經濟制裁並不陌生。2016年因部署「薩德」防空飛彈系統，導致南韓樂天集團在中國的112家超市全數倒閉，損失逾150億美元（約新台幣4743億元）。分析指出，中國的壓力行動已轉向「結構性經濟脅迫」，例如近期頻繁動用「尿素斷供」試圖癱瘓南韓物流，以及針對韓美防衛合作精準制裁相關企業子公司。

事實證明，中國已成為「不可信賴的夥伴」，不僅在北韓核武議題上毫無作為，更在黃海軍事化威脅南韓主權。面對這種長期且持續的壓力，南韓已意識到單打獨鬥注定失敗。

掌握中國產線命門 OLED與船用引擎成制衡槓桿

《外交事務》揭密，中國在多項關鍵技術上對南韓存在「不可替代的依賴」。以高階顯示器OLED面板為例，中國2024年對南韓的進口依賴度高達94％（約21.1億美元）；在造船業命脈的「船用推進引擎」上，中國亦有70％（約7.8億美元，約新台幣247億元）仰賴南韓供應。

這類數據顯示，中國對外國技術的依賴同樣具備高度脆弱性。專家認為，南韓、日本與美國應聯合成立「集體經濟威懾機制」，將分散的貿易鏈轉化為具備殺傷力的反制工具，讓北京無法再對特定國家進行點名報復。

效法北約「第五條款」 組建經濟集體防禦神盾

該評論提出一項戰略級建議：美、日、韓及G7國家應簽署類似北約「第五條款（Article 5）」的經濟互助協議，規定「對任何一個成員國的經濟霸凌，視為對全體的攻擊」。

這套「經濟防護罩」的核心邏輯在於：當中國制裁一個盟友時，全體成員將自動啟動對中國的聯合經濟反制。數據顯示，美、日、韓三國掌握 327 項中國高度依賴（依賴度逾70％）的商品，總價值超過231.9億美元（約新台幣7333億元）。若能領軍將此機制落實，將能讓北京在動用經濟手段前，必須考慮無法承受的集體反制成本。這項從「戰略依賴」轉向「對等槓桿」的移轉，將是各國擺脫中國脅迫陰影的清晰藍圖。

