    GPS之母、美國數學家韋斯特逝世 享壽95歲

    2026/01/21 22:09 中央社
    有「GPS之母」美譽的美國數學家韋斯特（Gladys West）17日在家人陪伴中過世，享壽95歲。（圖擷自維吉尼亞圖書館）

    有「GPS之母」美譽的美國數學家韋斯特（Gladys West）17日在家人陪伴中過世，享壽95歲。她生前建構一個非常詳細且精確反映地球實際形狀的數學模型，成為全球衛星定位系統（GPS）的技術骨幹。

    根據衛報（The Guardian）報導，韋斯特未曾料到自己在美國海軍基地默默的工作，竟會改變全球民眾的生活。

    韋斯特1930年10月27日出生於維吉尼亞州，在種族隔離時期的美國南方長大，曾在家中菸草小農場幫忙。由於學業成績十分優異，她取得維吉尼亞州立學院（現為維吉尼亞州立大學）獎學金，並獲數學學士和碩士學位。

    1956年，她受聘於位於維吉尼亞州達格倫（Dahlgren）的海軍試驗場（Naval Proving Ground），也就是現在稱為海軍水面作戰中心（Naval Surface Warfare Center）的達格倫分部，成為試驗場第2位被聘用的非裔女性。

    她的工作是找出測量和模擬地球形狀的方法。韋斯特收集並分析來自衛星的數據，所建構的數學模型最終促成GPS的誕生。

    美國線上（AOL）20日報導，韋斯特70歲時決定繼續深造，在維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）攻讀博士，期間儘管經歷中風和其他健康方面的挑戰，最終還是完成博士學位。

    維吉尼亞州議會2018年通過決議，表彰韋斯特的職業生涯和成就，包括在維吉尼亞州達格倫基地任職42年、在衛星技術領域的研究以及她繼續深造的決定。同年韋斯特也入選美國空軍名人堂（United States Air Force Hall of Fame）。

    韋斯特在「維吉尼亞水星報」（Virginia Mercury）去年刊出的專訪中說：「我很高興能夠有所貢獻。我當初在工作的時候，從沒想過GPS會被用在民間領域。很高興看到它被以各種方式運用，而我大概也無法想像它被運用的廣泛程度。」

    儘管韋斯特對自己在GPS開發中所做的貢獻感到無比自豪，她本人卻不使用GPS，而是更喜歡紙本地圖。她說，「我是個實務型，凡事喜歡實際操作的人。如果我能看到道路、看到它在哪裡轉彎、通往哪裡，我會更有把握。」

    維吉尼亞州立大學20日也在社群平台X發文，沉痛悼念校友韋斯特的逝世。「她是一位開拓者，其卓越才華對現代GPS技術的發展做出傑出貢獻。她追求卓越、勇於創新、樂於奉獻的精神將永遠激勵維吉尼亞州立大學全體師生。」

