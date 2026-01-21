川普達沃斯演說 承諾「不動武」取得格陵蘭

川普在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）今（21）日在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇發表談話，他在演說中談到美國經濟、歐洲、能源、委內瑞拉、稀土、格陵蘭等話題，並首次明確表示他「不會使用武力取得」格陵蘭。

《美聯社》報導，川普談到格陵蘭時，首先強調了在極地環境下開採稀土資源的困難程度，「你得先穿透數百英尺的冰層。這不是我們需要它的原因。」他再次強調，美國想要格陵蘭是因為「國家戰略安全以及國際安全」。

請繼續往下閱讀...

川普批評，美國在二戰期間曾保衛格陵蘭，但丹麥忘恩負義：「這個龐大、未受保護的島嶼就是北美的一部分，那是我們的領土。」

川普接著指出，他知道除非他選擇使用「過度的力量與武力」，否則美國可能會什麼都拿不到，「但我不會那樣做，好嗎？」

他補充說「我不必動武，我不想動武，我不會動武」。

川普後續又把話題帶回格陵蘭，他意有所指的說：「我們想要一塊冰塊來保護世界，他們不想給。你們可以答應，我們會非常感激。或者你們可以拒絕，我們會記在心裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法