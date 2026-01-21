為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普達沃斯演說 承諾「不動武」取得格陵蘭

    2026/01/21 22:51 即時新聞／綜合報導
    川普在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透）

    川普在達沃斯的世界經濟論壇發表談話。（路透）

    美國總統川普（Donald Trump）今（21）日在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇發表談話，他在演說中談到美國經濟、歐洲、能源、委內瑞拉、稀土、格陵蘭等話題，並首次明確表示他「不會使用武力取得」格陵蘭。

    《美聯社》報導，川普談到格陵蘭時，首先強調了在極地環境下開採稀土資源的困難程度，「你得先穿透數百英尺的冰層。這不是我們需要它的原因。」他再次強調，美國想要格陵蘭是因為「國家戰略安全以及國際安全」。

    川普批評，美國在二戰期間曾保衛格陵蘭，但丹麥忘恩負義：「這個龐大、未受保護的島嶼就是北美的一部分，那是我們的領土。」

    川普接著指出，他知道除非他選擇使用「過度的力量與武力」，否則美國可能會什麼都拿不到，「但我不會那樣做，好嗎？」

    他補充說「我不必動武，我不想動武，我不會動武」。

    川普後續又把話題帶回格陵蘭，他意有所指的說：「我們想要一塊冰塊來保護世界，他們不想給。你們可以答應，我們會非常感激。或者你們可以拒絕，我們會記在心裡。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播