福島災後東電首例！柏崎刈羽核電廠6號機重啟 最快下月26日商轉

東京電力公司（TEPCO）的柏崎刈羽核電廠，其6號機組的反應爐在21日晚上7點多啟動。（路透）

位於日本新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」6號機組今天正式重啟，該機組在福島核災後，於2012年3月起長期停機，這是時隔13年又10個月以來重新運轉，也是東京電力公司旗下首次重啟核電機組，若作業進展順利，預計將於2月26日進入商業運轉。

日本《讀賣新聞》報導，柏崎刈羽核電廠6號機組的反應爐，在21日晚上7點多啟動，廠方逐步拔出抑制爐心核分裂反應的控制棒，在確認反應穩定持續、達到所謂「臨界」狀態後，將進入正式發電的準備階段。本月27日起進行開始試驗性送電。

請繼續往下閱讀...

6號機組原本重啟時間預定為本月20日，但17日因控制棒警報裝置設定錯誤、未能正常作動而發生問題，東京電力因此延後重啟並進行裝置動作確認。

對於相隔近14年的重啟，東京電力表示，將逐一慎重確認設備健全性，妥善應對各項狀況，並確實進行資訊公開，以行動與成果展現安全至上的作為。東京電力計畫自2月1日起進行「中間停止」，即再次將控制棒插入反應爐，並於2月上旬前完成設備與機器的安全確認。

之後，反應爐將再度啟動，並以100%輸出進行約兩週的調整運轉，若確認無問題，最快可於2月26日正式進入商業運轉。

報導也指出，2011年福島第一核電廠發生爐心熔毀事故，東日本地區的核電重啟案例中，柏崎刈羽6號機是繼宮城縣東北電力女川核電廠2號機之後的第二座機組。

新潟縣新潟市居民抗議東京電力公司柏崎刈羽核電廠重啟。（法新社）

這張攝於2015年12月7日的照片顯示了位東京電力公司柏崎刈羽核電廠6號和7號機組（從正面看分別為7號和6號機組）。儘管當地居民持續擔憂安全問題，但這座核電廠仍於2026年1月21日重啟。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法