小蝦米抗大鯨魚 中國超級使館案獲准 英居民打司法戰捐款暴增

英國政府20日批准中國在倫敦「超級大使館」興建案，引發抨擊聲浪，使館預定地皇家鑄幣廠舊址周邊居民在網路上發起的小額募款，也迅速湧入大量捐款，助居民提出司法審查，推翻政府的決定。

這項以「皇家鑄幣廠居民協會」名義發起的募款，去年6月展開，原本募款進度遲緩，但是英國政府批准使館案後，24小時內隨即大量湧入捐款，到21日晚間為止，已經募得超過17萬英鎊（約721萬台幣）。募款說明一開頭就表示，是要「挑戰中共」，指該預定地2018年被祕密賣給中國政府，居民不僅事先未獲通知、諮詢，也無從置喙，「如今更面對一個敵對政權的威脅」。

居民呼籲各界協助他們聘請律師，提出司法審查，希望司法審查行政機關在行使公權力過程中有無違反、程序不公等情況，以及政府是否早已「內定」批准。居民表示，「此事不僅關係到我們，流亡港人、維吾爾人、西藏人、台灣人和中國異議人士都感到恐懼」；此案也攸關捍衛英國民主，抵抗外國影響，挑戰將權力凌駕於人民之上的祕密交易，呼籲全球民眾「為民主發聲，唇亡齒寒」。

代表當地社區發起募款的65歲居民奈格特（Mark Nygate）接受《英國廣播公司新聞網》（BBC News）訪問，以3個字說明居民的顧慮：「我們的人身安全、安全保障和隱私權」。他說，自從中國買下鑄幣廠舊址土地後，他和200名鄰居就開始這場「大衛與哥利亞之戰」，集合市井小民之力對抗財大勢大的中國。他說，居民面臨一舉一動都被使館各個角落的監視器監視，或者「最糟情況是我們終將被要求搬離」。

