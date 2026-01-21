為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    波蘭男鑽沙發躲警察 6歲兒天真一句「爸爸在玩躲貓貓」出賣他

    2026/01/21 19:58 即時新聞／綜合報導
    一名通緝犯為了躲避刑期藏身於家中，卻被年僅6歲的兒子出賣，示意圖。（法新社）

    一名通緝犯為了躲避刑期藏身於家中，卻被年僅6歲的兒子出賣，示意圖。（法新社）

    躲得過警察，卻防不了自己的親生骨肉！波蘭一名身揹謀殺重罪的35歲通緝犯，為了躲避刑期藏身於家中，沒想到日前員警上門搜索時，他年僅6歲的兒子竟天真地對警察說一句「爸爸正在玩躲貓貓」，並指向沙發，讓這名殺人犯當場狼狽落網。

    鏡報》報導，波蘭警方表示，該名男子先前因謀殺罪被法院判處15年重刑，卻遲遲未到案服刑。日前警方掌握情報，鎖定他藏身於克日什托夫的沃拉（Wola Krzysztoporska）一處公寓並發動突擊。警方上門時，男子的女友出面應門，堅稱家裡只有她與孩子，企圖替男友爭取脫逃時間，沒想到這場騙局，竟被一旁的6歲兒子瓦解。

    就在警方與女子周旋、準備擴大搜索範圍時，屋內的小男孩突然主動靠近警員，並小聲說「爸爸在玩躲貓貓」！隨後伸手指向客廳的沙發床。員警隨即上前掀開座墊，果然在內部的收納層中，發現蜷縮在裡面的通緝犯。男子落網後已被送往監獄，面臨長達15年的刑期；而對員警隱瞞實情的女友，也恐因涉及提供偽證及包庇罪犯，面臨最高5年的有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播