波蘭男鑽沙發躲警察 6歲兒天真一句「爸爸在玩躲貓貓」出賣他

一名通緝犯為了躲避刑期藏身於家中，卻被年僅6歲的兒子出賣，示意圖。（法新社）

躲得過警察，卻防不了自己的親生骨肉！波蘭一名身揹謀殺重罪的35歲通緝犯，為了躲避刑期藏身於家中，沒想到日前員警上門搜索時，他年僅6歲的兒子竟天真地對警察說一句「爸爸正在玩躲貓貓」，並指向沙發，讓這名殺人犯當場狼狽落網。

《鏡報》報導，波蘭警方表示，該名男子先前因謀殺罪被法院判處15年重刑，卻遲遲未到案服刑。日前警方掌握情報，鎖定他藏身於克日什托夫的沃拉（Wola Krzysztoporska）一處公寓並發動突擊。警方上門時，男子的女友出面應門，堅稱家裡只有她與孩子，企圖替男友爭取脫逃時間，沒想到這場騙局，竟被一旁的6歲兒子瓦解。

就在警方與女子周旋、準備擴大搜索範圍時，屋內的小男孩突然主動靠近警員，並小聲說「爸爸在玩躲貓貓」！隨後伸手指向客廳的沙發床。員警隨即上前掀開座墊，果然在內部的收納層中，發現蜷縮在裡面的通緝犯。男子落網後已被送往監獄，面臨長達15年的刑期；而對員警隱瞞實情的女友，也恐因涉及提供偽證及包庇罪犯，面臨最高5年的有期徒刑。

