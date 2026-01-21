室內戴墨鏡掀熱議！馬克宏自嘲「虎之眼」遮眼傷 痛批川普關稅威脅

法國總統馬克宏20日配戴飛行員墨鏡出席達沃斯論壇。（歐新社）

法國總統馬克宏20日在瑞士達沃斯（Davos）論壇的演說引發社群熱議，除了強硬回擊美國總統川普）的關稅與收購領土計畫，他全程配戴的「藍色飛行員墨鏡」更成為視覺焦點。根據英國廣播公司（BBC）報導，馬克宏之所以在室內戴墨鏡，是為了遮掩其眼部微血管破裂的傷勢。

馬克宏在演說中配戴藍色反光墨鏡的造型，在社群媒體上引發討論，部分網民戲稱其像電影《捍衛戰士》的造型。然而法媒披露，馬克宏上週視察部隊時，右眼便有明顯紅腫。他當時曾向士兵開玩笑稱這是「虎之眼（L'oeil du tigre）」，引用自電影《洛基 3》的主題曲。馬克宏表示：「對懂這個梗的人來說，這是決心的象徵。請原諒我眼睛不太好看的樣子。」

醫揭結膜下出血真相 室內戴鏡為維護元首形象

醫學評論員莫罕默德（Jimmy Mohamed）接受法國電台《RTL》採訪時指出，馬克宏的情況為「結膜下出血」，即眼球微血管破裂。此狀況雖不影響視力且無痛，通常兩週內會自然消失，但在鏡頭下會顯得異常顯眼。

莫罕默德分析，身為公眾人物，馬克宏配戴墨鏡主要是出於美學與形象考量，避免在閃光燈下顯得病容倦怠，「墨鏡保護的是他的形象，而非眼睛」。

儘管造型引發討論，馬克宏的演講內容卻極具針對性。他警告全球正走向「規則被踐踏」的擴張主義，並批評將關稅作為「主權談判槓桿」的行為。

目前馬克宏正面臨多重外交壓力，除了格陵蘭案引發的美歐裂痕，川普近期更因法國拒絕加入其針對加薩地區的「和平理事會」，威脅對法國紅酒與香檳加徵 200％ 的報復性關稅。戴著墨鏡的馬克宏在論壇上重申，歐洲絕不會向任何「霸凌行為」屈服，將堅定捍衛國際法與主權完整。

