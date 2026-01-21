傳義大利跟進法國 不加入川普主導加薩和平理事會

義大利總理梅洛尼。（路透）

美國總統川普為治理戰後加薩地區而成立的「和平理事會」，廣邀多國領導人加入。在法國拒絕後，根據義大利媒體21日報導，義大利也不會加入。

《路透》21日報導，根據義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，義大利的顧慮是，參加一個由單一國家領導人領導的這類團體，有違反義國憲法之虞。根據義國憲法，該國可加入確保「各國之間和平與正義」的國際組織，但唯有「在與他國平等條件」的基礎上，這一點與美國在加薩和平理事會居主導地位不合。晚郵報未透露這項決定的消息來源。

到目前為止，已有約60國獲邀加入加薩和平理事會，不過，西方盟邦反應謹慎，外交界擔心，該組織可能削弱聯合國的工作。該理事會由川普擔任創始主席，握有成員國去留、理事會決策最終決定權，成員國任期最長3年，但若首年挹注10億美元現金，將可獲得永久會籍。

川普預計22日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇時，主持慶祝加薩和平理事會成立的典禮。一名消息人士向《路透》表示，與川普關係良好的義國右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不太可能出席該論壇。義大利政府未回應此事。

