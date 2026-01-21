為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    最高領袖不容侵犯！伊朗威脅若遭攻擊將觸發全球「聖戰」

    2026/01/21 19:21 即時新聞／綜合報導
    伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

    伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）

    日前美國總統川普受訪時呼籲，結束伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近40年的統治。此番言論被伊朗視為對最高領袖哈米尼的攻擊威脅，對此伊朗國會國家安全委員會週二（20日）發出嚴厲警告，宣稱任何針對伊朗最高權力領袖哈米尼的攻擊，將被視為對整個伊斯蘭世界的宣戰，並將發起「聖戰」。

    據《路透》報導，伊朗議會國家安全委員會在週二的聲明中明確指出，哈米尼作為國家的精神與政治核心，其安全不容侵犯。聲明強調：「針對最高領袖的任何攻擊，即意味著與整個伊斯蘭世界開戰。」該委員會進一步補充，若發生此類挑釁行為，德黑蘭將不再受限於常規軍事規範，而是會等待伊斯蘭學者的聖戰敕令（Fatwa），號召遍布全球的穆斯林武裝力量共同應對。

    伊朗議會國家安全委員會在聲明中提及的「在世界各地的伊斯蘭士兵」，被廣泛認為是指向受德黑蘭支持的各類區域武裝組織，如黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織及伊拉克境內的什葉派民兵。若伊朗真發動聖戰，這些「代理人」可能在多個戰線對美國及其盟友發動襲擊。

    目前美伊雙方皆維持高度警戒。雖然川普政府強調是以人權為出發點對伊朗施壓，但德黑蘭已將此定位為國家生存威脅。隨著雙方不斷拉高言論層級，外界憂心微小的誤判都可能在波斯灣引發無法挽回的大規模武裝衝突，使本就動盪的中東局勢更加混亂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播