78歲黎智英現況曝！外媒揭他獄中待遇「比連環殺人犯還糟糕」

現年78歲的香港傳媒大亨、前《蘋果日報》創辦人黎智英被監禁已經超過5年。（法新社檔案照）

現年78歲的香港傳媒大亨、前《蘋果日報》創辦人黎智英被監禁已經超過5年。外媒揭露，黎智英的健康狀況日益惡化，在獄中的待遇比犯下多起殺人案的兇手還糟糕，不但被單獨囚禁在狹小的牢房中，獄方還刻意清空他的左鄰右舍，好確保他完全不能與人交談。同時，他也不被允許看電視、使用網路。

根據《華爾街日報》報導，黎智英已經被監禁超過5年，在經歷似乎帶有「懲罰性意味」的漫長審判後，去年12月他被裁定煽動罪及勾結外國勢力罪名成立。

報導指出，黎智英患有糖尿病，目前健康狀況正日益惡化。此外，黎智英在獄中的待遇比連環殺人犯還糟糕，他被單獨囚禁在一個比普通牢房更小的牢房中。牢房的窗戶被遮蔽，讓陽光無法照射進來，牢房外全天候有守衛站崗，且不被允許與他交談。此外，黎智英附近、上方及下方的牢房全被清空，確保他沒有任何人可以對話。

黎智英每個月可以得到六本書，但不能看電視，也不能使用網路。當黎智英進行每天一小時的運動，或需要前往他處時，他會被迫穿上蓋住頭部的全身斗篷。報導認為，這很可能是為了防止他的照片被媒體拍到。而他在被監禁初期曾發生過這樣的事情。

儘管黎智英擁有英國公民身分，但他從未獲准接受英國領事館的探視，聯合國人權代表也從未被允許造訪。他的家人雖然可以在預定時間探視，但探視常被取消，且每年的總探視時間最多僅有24小時。

黎智英女兒表示，她的父親是一位虔誠的天主教徒，但在過去兩年半中，僅被允許領受九次聖體。據了解，天主教虔誠的信徒通常每週都會領聖體，甚至有人每天領。另外，他喜歡繪畫宗教畫作並寄給朋友，但獄方現在已不再讓他寄出這些畫作。

報導直指，這一切顯而易見，都是受命於中國，由聽從北京指令的香港官員執行，目的是透過極端孤立手段進行精神上折磨。

