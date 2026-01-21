為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    與中國商人2度會面未公開披露 秘魯總統赫里面臨彈劾危機

    2026/01/21 17:00 編譯盧永山／綜合報導
    秘魯總統赫里因二度私會中國商人楊志華，正面臨檢方調查和國會彈劾危機。（法新社檔案照）

    秘魯總統赫里因二度私會中國商人楊志華，正面臨檢方調查和國會彈劾危機。（法新社檔案照）

    秘魯總統赫里（Jose Jeri）在非官方行程中私下會見中國商人楊志華（Zhihua Yang，音譯），卻未將其列入總統議程並公開披露，這場新的政治醜聞震撼祕魯全國，赫里目前面臨檢察官的初步調查，同時國會也準備啟動彈劾程序。

    《路透》報導，現年39歲的赫里是前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年10月遭國會彈劾後上任。秘魯總統辦公室表示，赫里已承諾，願意向檢察官辦公室說明並釐清相關事宜。赫里20日也致函國會，要求於21日出席立法監督委員會的聽證會，該委員會也正在調查他與楊志華的會面。

    國會監督委員會主席維加拉（Elvis Vergara）隨後宣布，他將與赫里總統會面。

    在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。但赫里與擁有商店和能源專案特許經營權的楊志華會面，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。秘魯當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日兩度會面。

    反對派國會議員表示，他們將提出彈劾或譴責赫里的動議，儘管根據當地民調機構CPI的數據，赫里的支持率在1月一度跌至44%，但仍維持較高水準。

    赫里18日透過預錄訊息，對去年12月26日與楊志華的會面公開致歉，並表示自己當時是在利馬一家中餐廳用餐，目的是慶祝秘魯與中國友好關係的週年紀念活動，並否認收到「不當請託」才前往會面。

    在赫里道歉數小時後，他與楊志華於1月6日的二度會面也曝光，楊志華的公司因銷售未經授權的產品而被利馬市政府暫停營業。

    自2018年以來，秘魯已有7位總統辭職或遭罷免，一直深陷政治危機。

