美要歐盟別激動！先聽川普買格陵蘭理由 酸馬克宏先管好法國

美國財政部長貝森特21日在達沃斯論壇表示，歐盟應聽取川普併購格陵蘭的「戰略理由」，而非採取膝反射式的憤怒回應。（美聯社）

美國併購格陵蘭的野心在達沃斯（Davos）論壇演變成一場「教師爺式」的言論對撞。根據《法新社》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日公開教訓歐洲領袖，要求其停止「膝反射式的憤怒」，應冷靜聽取總統川普收購該領土的戰略理由。貝森特甚至以法國財政預算「一團亂」回擊法國總統馬克宏，現場氣氛極度尷尬。

美財長搬出丹麥1917年售島史

貝森特在達沃斯對記者表示：「我會告訴每個人：深呼吸，不要有這種反射性的憤怒與痛苦。他們為什麼不坐下來，等川普總統抵達後，聽聽他的論點？」貝森特此番言論旨在合理化美方對丹麥自治領土格陵蘭的主權渴求。

為了提供歷史支撐，貝森特特別提起丹麥曾於1917年將加勒比海領土（現為美屬維京群島）賣給美國。他指出，當時丹麥因擔憂一次大戰火勢蔓延，理解領土變更的重要性，暗指現今歐洲不應在此問題上「意氣用事」。

貝森特強調，格陵蘭具備無可取代的軍事價值。隨著北極冰層融化開啟新航道，該地已成為大國爭奪戰的核心。美方認為，將礦產豐富的格陵蘭納入美國版圖，對於強化北約（NATO）在北極圈防禦中國與俄羅斯至關重要。美方戰略邏輯指出，冰層融化導致新航道門戶開放，中俄軍備正加速湧入，而格陵蘭正是北美反導線與北極航道的防禦前哨。

然而，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）先前已代表27個成員國表態，對川普的脅迫反應將「堅定不移」；丹麥政府與格陵蘭自治政府也已多次強調主權不容買賣。

空軍一號故障 川普延後抵達沃斯

對於法、歐的強硬立場，貝森特採取攻勢性回擊。針對馬克宏日前提議北約在格陵蘭舉行軍演以宣示主權，貝森特嘲諷道：「如果馬克宏總統在法國預算一團亂（In shambles）的時候，唯一能做的就是這些事，我建議他還是多為法國人民關注點別的事情吧。」

原本計畫飛抵達沃斯壓陣的川普，因專機電力問題被迫更換飛機，預計延遲3小時抵達。目前這場圍繞領土買賣、關稅威脅與地緣戰略的外交僵局，已讓達沃斯論壇瀰漫濃厚的火藥味。

