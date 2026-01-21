為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日最後一對貓熊歸還後不借了？ 中國外交部：歡迎日本人來中國看

    2026/01/21 16:49 即時新聞／綜合報導
    東京上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」將於1月27日歸還中國。圖為「曉曉」。（歐新社）

    東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性）歸還中國，將於1月27日啟程返回中國，日本即將面臨半世紀以來首度沒有大貓熊的局面；由於日中關係惡化，外界議論是否會有新的貓熊租借，對此，中國外交部未作正面回應，僅稱歡迎日本民眾到中國看大熊貓（貓熊）。

    綜合媒體報導，中國外交部今（21日）舉行例行記者會，有媒體提問日本僅存的2隻大貓熊將送回中國，是否計畫租借新的大貓熊給日本？若不再租借，這項始於1972年的長期傳統對中日關係又意味著什麼？

    對此，中國發言人郭嘉昆並未正面回應，僅稱「我們知道在日本有一批大熊貓（貓熊）的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓貓熊。」

    為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園，開啟對日的貓熊外交；據中日此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月，不過雙方協商後將返還時間提前約1個月，日本即將貓熊歸零。

