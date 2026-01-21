為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普准H200晶片賣中國 Anthropic執行長：跟賣核武給北韓一樣危險！

    2026/01/21 19:51 即時新聞／綜合報導
    Anthropic執行長阿莫迪。（路透）

    川普政府本月13日正式批准輝達（NVIDIA）第2強大的AI晶片H200銷往中國，引發對中鷹派人士擔憂。被視為OpenAI最強大競爭對手的美國人工智慧新創公司Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei），近日就直言華府此舉大錯特錯，因為把AI晶片賣給中國，就像把核武賣給北韓一樣危險！

    綜合外媒報導，美國總統川普最近開始放寬對中國出口高階AI晶片的禁令，原本美國設下這些限制，就是為了防止中國和解放軍利用美國的先進科技發展人工智慧，但這次政策鬆綁，意味著華府政策出現重大轉變，讓不少人深感憂心。

    對此，阿莫迪昨天（20日）在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（WEF）上接受專訪時直言，這根本就是大錯特錯，無疑會帶來非常嚴重的國安風險，「讓這些晶片出口給中國根本是瘋了，這就好像把核武賣給北韓一樣危險。」阿莫迪表示，目前中國在人工智慧領域的技術跟美國還是有一段差距，而且美國的晶片禁令確實限制中國的發展速度。

    過去阿莫迪就多次公開呼籲川普政府應該維持對中國的晶片管制。他去年在達沃斯論壇上就曾經直言，自己很擔心如果美國鬆綁禁令，可能會出現像喬治歐威爾（George Orwell）小說《1984》中所描述的那種極權統治情境，甚至是更糟糕的狀況。

