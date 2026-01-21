超級大使館搞定後施凱爾將訪中 英中可望重啟商業對話

據信中英將趁英相施凱爾下週訪中重啟促進雙方商業對話的「中英企業家委員會」。圖為2018年1月31日，時任英相梅伊（正中紅衣者）與時任中國國務院總理李克強（右5）出席在北京人民大會堂舉行的「中英企業家委員會」成立大會暨第1次會議。（路透）

路透21日獨家披露，根據3名知情人士，英中兩國將趁英國首相施凱爾（Keir Starmer）下週訪問北京之便，重啟雙方關係友好時的商業對話，兩國企業高層預料都將與會。

根據消息人士，出席改組後的「中英企業家委員會」（UK-China CEO Council）的英國企業，包括藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、英國石油（BP）、匯豐銀行（HSBC）、洲際酒店集團（Intercontinental Hotels Group）、汽車製造商捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、施羅德投資集團（Schroders）以及渣打銀行（Standard Chartered）等。

請繼續往下閱讀...

至於與會的中企，應該會有中國銀行、中國建設銀行、中國移動、中國工商銀行、中國中車集團、國藥集團，以及電動車龍頭比亞迪等。

「中英企業家委員會」成立於兩國關係友好到被稱為「黃金時代」的2018年，由時任英相梅伊（Theresa May）與時任中國國務院總理李克強發想策畫。

消息人士說，雙方雖已談判一段時間，然因施凱爾的訪中行，很大程度上取決於中國能否在倫敦興建1座具有爭議性的超級大使館（英方已於20日批准），因此真正的談判才剛展開。

1名消息人士說，至於該委員會的英文版正式名稱還有待敲定，因為英國政府不願名稱中有「CEO」一詞，而中方則計劃沿用2018年的中文譯名，即「中英企業家委員會」。

1名消息人士還說，英方最快可能在23日宣布施凱爾的訪中行。不過，所有消息人士都無法確認哪些企業高層一定會隨施凱爾訪中與出席上述重啟的商業對話。英國外交部、中國外交部，以及被點名可能出席的英企，皆未立即回應置評要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法