    國際

    柬埔寨詐騙帝國陸續掃蕩 大批中國豬仔湧入中共使館畫面曝！

    2026/01/21 18:06
    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。

    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。（圖翻攝自X）

    在柬埔寨建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志日前落網並被遣返中國受審，當地多個詐騙園區也被陸續掃蕩，爆出大規模逃亡潮，近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。

    綜合柬、中媒體報導，近日網傳一系列照片，可以看到中國駐金邊大使館外排了很長一條隊伍，都是等著辦理回國手續的豬仔。有媒體在中國外交部例行記者會上提及此事，詢問相關畫面是否為真？但中國外交部發言人郭嘉昆卻沒有正面回應，僅稱中國政府「高度重視」海外中國公民的安全，「一段時間以來，中方同柬埔寨積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得顯著成效。中國駐柬埔寨使館正與柬方保持溝通協調，開展相關的工作。」

    另外，中國駐西哈努克（著名詐騙大本營西港所在地）領事館表示，從園區脫身的中國公民，有兩種管道返回中國，其一是去首都金邊的大使館辦理回國證明，之後去移民總局辦回國相關流程；其二為到當地警局自首，警方會把人送到民局遣返中心等待遣返。

    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。（圖翻攝自X）

    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。（圖翻攝自X）

    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。（圖翻攝自X）

    近日有許多從詐騙園區脫身的中國人到中國駐柬大使館外大排長龍等候回家的畫面曝光，引發外界討論。（圖翻攝自X）

