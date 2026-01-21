「不在餐桌就在菜單上」加總理憂大國霸權 點名「這些國家」團結

加拿大總理卡尼。（美聯社）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）週二於瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表強硬演說，直言「舊秩序已不復存在」，疾呼全球「中等強權」必須團結行動，以免在強權政治的賽局中淪為被宰割的對象。

據《BBC》報導，加拿大總理卡尼出席世界經濟論壇（WEF）發表演說指出，當前國際局勢正經歷「斷裂，而非轉型」，過去由少數強權主導的秩序已不復存在，中等強權國家必須加強合作，才能在全球權力競逐中維持影響力。

請繼續往下閱讀...

他引用政治名言警告澳洲、南韓、巴西及阿根廷等國：「我們必須共同行動，因為如果我們不在餐桌旁，就會在菜單上。」

此外，卡尼將聯合國安理會常任理事國定義為傳統「大國」，並指責這些國家正利用經濟影響力作為武器。他指出，大國將關稅視為槓桿，將金融基礎設施視為脅迫工具，甚至將供應鏈視為可利用的脆弱點。卡尼坦言，加拿大是首批意識到「地理位置與歷史盟約不再能保證安全與繁榮」的國家，必須在變局中尋求新的生存之道。

外界解讀，卡尼的危機感主要源於川普重返白宮後的激進對外政策。川普過去不僅曾公開稱呼加拿大為美國的「第51州」，威脅以經濟實力強行整併兩國，隨後便對加國這名重要貿易夥伴課徵懲罰性關稅。近期，川普更將目標轉向丹麥屬地格陵蘭，在社群媒體發布一張將美國、加拿大與格陵蘭版圖全部覆蓋美國國旗的圖像，引發盟邦高度不安。

對此，卡尼在論壇中明確表達加國立場，強調格陵蘭與丹麥擁有獨特權利來決定格陵蘭的未來。他更進一步重申加國對北約《第五條》條約的承諾「堅如磐石」，即任何對成員國的攻擊都將視為對全體的攻擊。針對媒體傳出加國可能派兵前往格陵蘭參加軍事演習，加國外長趙美蘭（Anita Anand）回應，具體軍事部署將由國防部決定，但加國將持續積極參與北約相關活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法