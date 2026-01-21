超市車位停不到 英男改去別家順手買彩劵 神反轉爽中1.5億

一名木工因改去別家超市購物，隨手買了張彩券，沒想到竟讓他抱走360萬英鎊（約新台幣1.5億元），示意圖。（路透）

沒停到車竟成致富關鍵！英國德文郡（Devon）一名39歲木工，因原本想去的超市停車位全滿，只好改去另一家，沒想到他進店後隨手買下一張彩券，竟幸運抱走360萬英鎊（約新台幣1.5億元）的大獎。這筆獎金讓他在未來30年，每個月都能領到1萬英鎊（約新台幣42萬元）。

《每日郵報》報導，漢德森（Sean Henderson）表示，他當天下班後原打算去超市購物，但現場停車位一位難求，他隨即決定轉往附近另一家超市。一走進店內，他便看到彩券機台，當時直覺「今天運氣不錯」便順手買了一張。沒想到，隔天早上泡咖啡順便對獎時，驚覺自己竟中了頭獎。

得知中獎後，漢德森的第一反應是「怕這是一場夢」，為了保護這張珍貴的紙條，他將其夾在自己最喜歡的書中，每天睡醒的第一件事就是翻開確認。即將邁入40歲的他表示，自己從16歲就入行從事木工業，雖然中獎後不打算退休，但這份大獎給了他「選擇權」，讓他未來遇到惡劣天氣時，可以選擇休息。

談到獎金運用，漢德森除了已規劃與伴侶出國度假，也打算購置新房與家人享受生活。而最疼兒子的他，不僅承諾要買一台遊戲機送給兒子，更決定大方贊助兒子所屬的社區球隊。對此，彩券公司顧問表示，漢德森辛勤工作多年，這筆獎金來得正是時候，讓他終於有機會享受生活，與親人分享這份喜悅。

