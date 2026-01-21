為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英准中國建巨型使館 分析：取捨利弊著眼經濟利益

    2026/01/21 17:06 中央社
    中國預定在倫敦興建的「超級大使館」在皇家鑄幣廠舊址。（法新社檔案照）

    中國預定在倫敦興建的「超級大使館」在皇家鑄幣廠舊址。（法新社檔案照）

    英國政府不顧反對批准中國在倫敦興建超級大使館。外媒分析指，英國的決定反映在處理對中關係時的取捨，就是中國既是強大對手，又可能在川普試圖吞併格陵蘭而加關稅之際，可能從中國獲得經濟利益。英國批准建案也為相施凱爾訪中鋪路。

    路透社今天的報導形容，英國批准中國在倫敦興建超級大使館，是英國首相施凱爾（Keir Starmer）在賭他能贏得與中國更緊密的貿易關係與投資，但卻冒著惹怒英美兩國政界人士的風險。

    報導表示，施凱爾自從2024年上任後，表明重振英國經濟是他的首要任務，他希望與中國建立更緊密的關係，以提振外資投資及改善民眾生活水平，兌現他的競選承諾。

    報導表示，目前中國有146名註冊外交人員在英國，僅次於美國。反對批准中國興建超級大使館的人指出，這建案意味著會有更多中國外交人員及更多間諜。

    但6名現任及前任英國官員向路透社表示，「大多數有關間諜的擔憂是被誇大或可以控制的」，而且將現在分散於倫敦的不同中國外交設施集中在一起，對於追蹤間諜活動會更容易。

    報導表示，施凱爾預期1月將訪問中國，是自2018年來首名英國首相訪中，隨團還有商界人士。據英國及中國官員表示，北京清楚表明，施凱爾訪中的條件是倫敦大使館建案獲批。

    BBC今天報導，英國批准中方的建案之際，英國也正等候中國政府批准重建英國駐北京大使館，該建案價值1億英磅（約新台幣42億元）。

    英國政府就中國興建超級大使館的決定延遲了數次，報導形容，對英政府來說這個決定是挑戰，英國需與中國建立更緊密關係，又要對中國構成的威脅發出警告，需要在兩者間取得平衡。若英國不批准建案，可能會損害中英關係。

    中國提出在倫敦興建超級大使館，規模可能是歐洲境內最大，引發使館恐成為間諜活動和跨境鎮壓巨型基地的疑慮。英國媒體此前披露，據稱未經遮蔽的設計圖，呈現使館建築群地下疑似將有多達208個秘密房間，引發議論。

    英國政府20日宣布批准建案，在當地引起強烈反對。使館預定地周邊居民迅速在12小時內募得逾10萬英鎊資金，將透過法院試圖推翻政府的決定。

