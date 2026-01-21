川普和平理事會擴大規模 以總理同意加入

以色列總理納坦雅胡今（21）日表示，同意加入由美國總統川普主導的加薩和平理事會。（路透）

以色列總理納坦雅胡今（21）日表示，他已同意美國邀請，加入由美國總統川普主導的加薩和平理事會（Board of Peace）。

根據《美聯社》報導，納坦雅胡辦公室21日稱，納坦雅胡已接受川普的邀請。目前至少有8個國家同意加入和平理事會，分別是以色列、摩洛哥、越南、哈薩克、匈牙利、阿根廷、白俄羅斯和阿拉伯聯合大公國。

請繼續往下閱讀...

由川普領導的和平理事會最初設想是由一小群世界領導人組成，負責監督加薩停火計畫。但隨著川普政府改變想法，理事會的規模也隨之擴大。

川普已向數十個國家發出邀請，並暗示該理事會很快就會像類似聯合國安理會的機構一樣，負責斡旋全球衝突。

預計川普將於22日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上宣布和平理事會的成立，屆時將公布更多細節。

目前該理事會的章程尚未公開，但《美聯社》獲得的1份草案顯示，大部分權力將集中在川普手中。草案稱繳納10億美元（約台幣316.3億元），即可確保永久會員資格。

另外白宮也宣布加薩執行理事會（Gaza Executive Board）成員名單。保加利亞前政治家、聯合國中東特使穆拉狄諾夫（Nickolay Mladenov）將擔任執行理事會的代表，負責監督日常事務。

其他成員包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫希納（Jared Kushner）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）、土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）、埃及國家情報總局局長拉夏德（Hassan Rashad）、卡達外交官薩瓦迪（Ali Al-Thawadi）等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法