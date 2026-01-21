為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓前總理韓悳洙一審被判23年 當庭收押

    2026/01/21 14:59 即時新聞／綜合報導
    南韓前總理韓悳洙。（法新社）

    南韓前總理韓悳洙。（法新社）

    韓國前總統尹錫悅去年（2025年）涉嫌妨礙公調處人員對他執行拘留，首爾地方法院16日下午一審宣判，尹錫悅被判處5年徒刑。而前總理韓悳洙涉嫌協助內亂罪去年11月遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。首爾中央地方法院今日下午就協助內亂首謀罪名宣判韓悳洙23年有期徒刑，並因有毀證之虞當庭羈收押。

    綜合外媒報導，21日首爾中央地方法院刑事33庭判處韓悳洙23年有期徒刑，罪名包括協助內亂首謀罪和偽造官方文件。法院表示，12月3日是一場自上而下的叛亂，其嚴重程度遠超由下而上的叛亂，這是因為被人民選出的當權者無視憲法與法律的叛亂行為，將導致人民對民主與法治的信心被嚴重損害。

    法院指出，戒嚴令之所以能在6小時內結束，是因為挺身而出的人民與部分士兵及警察的消極配合，而非參與叛亂的人，叛亂在短時間內結束不能作為減輕量刑的理由，但被告年事已高，近期又被診斷有憂鬱症等其他疾病，但考量到犯行的嚴重性與被告尚無表現出悔意與彌補過失的行為，嚴懲勢在必行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播