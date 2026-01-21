南韓前總理韓悳洙一審被判23年 當庭收押

南韓前總理韓悳洙。（法新社）

韓國前總統尹錫悅去年（2025年）涉嫌妨礙公調處人員對他執行拘留，首爾地方法院16日下午一審宣判，尹錫悅被判處5年徒刑。而前總理韓悳洙涉嫌協助內亂罪去年11月遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。首爾中央地方法院今日下午就協助內亂首謀罪名宣判韓悳洙23年有期徒刑，並因有毀證之虞當庭羈收押。

綜合外媒報導，21日首爾中央地方法院刑事33庭判處韓悳洙23年有期徒刑，罪名包括協助內亂首謀罪和偽造官方文件。法院表示，12月3日是一場自上而下的叛亂，其嚴重程度遠超由下而上的叛亂，這是因為被人民選出的當權者無視憲法與法律的叛亂行為，將導致人民對民主與法治的信心被嚴重損害。

法院指出，戒嚴令之所以能在6小時內結束，是因為挺身而出的人民與部分士兵及警察的消極配合，而非參與叛亂的人，叛亂在短時間內結束不能作為減輕量刑的理由，但被告年事已高，近期又被診斷有憂鬱症等其他疾病，但考量到犯行的嚴重性與被告尚無表現出悔意與彌補過失的行為，嚴懲勢在必行。

