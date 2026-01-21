為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰國選舉爆「1票500元」賄選 阿姨怒拍片自爆：我還沒領到錢

    2026/01/21 15:17 即時新聞／綜合報導
    泰國選舉投票箱示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    泰國選舉投票箱示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    泰國鄉鎮長選舉於1月11日登場，武里南府武里南縣一名50多歲女村民近日在社群平台拍片控訴，指某候選人未依約發放每票500泰銖（約新台幣507元），引爆疑似賄選、買票爭議，迫使官方緊急介入調查。

    綜合泰媒報導，該名女子在影片中抱怨，她與同伴投票支持特定鄉鎮長候選人，卻始終未拿到承諾的500泰銖。她表示，支持同一名候選人的其他團體都已領錢，唯獨她與部分當地居民被「漏掉」。

    她還指出，不少在曼谷工作的鄉親特地返鄉投票，原本就是衝著候選人開出的現金承諾而來。女子更爆料，候選人當選後，其妻子曾聯繫她，稱會負責支付費用，但之後卻再無下文。

    影片曝光後迅速在網路瘋傳，引發泰國網友熱議，不少人痛批這是赤裸裸的買票行為，也有人嘲諷女子等同自爆參與非法行徑。大量網友要求泰國選舉委員會立刻介入調查。

    在輿論壓力下，武里南府選舉委員會主任蘇拉蓬（Surapong）出面證實，已掌握相關影片，並將啟動正式調查。他表示，必須保障涉事女子與所有候選人的權益，同時也不排除影片可能是刻意操作，甚至是競爭對手間的政治抹黑。

    蘇拉蓬強調，當局將全面追查真相，凡經查證涉及買票、誣告或違反選舉法規者，將依法究責。他也透露，武里南府近期已收到9起與次區長選舉相關的投訴，目前均在調查中。

