山上徹也槍殺安倍晉三判無期徒刑 檢方：戰後史上前所未見

2022年日本前首相安倍晉三遭到槍擊身亡一案，奈良地方法院在國民參與審判（陪審制）判決中，今天對45歲的被告山上徹也，由審判長田中伸一依照檢方求刑，宣判無期徒刑。

山上被告於2022年7月8日中午，在奈良市近鐵大和西大寺站前，使用自製槍枝射殺正在為參議院選舉進行助選演說的安倍前首相，導致其死亡。

山上被依殺人罪、違反「刀槍法」等罪名起訴，經過陪審員參與的庭審之後，檢方在上月求處無期徒刑。檢辯雙方對於殺人等主要起訴事實，並無爭議，案件最大的焦點在於量刑。辯護方主張「最重也應限制在有期徒刑20年以內」。

影響量刑判斷的關鍵，被認為在於被告的成長背景是否與案件具有直接關聯性，亦即被告是否因遭到舊統一教會所左右、操弄的人生經歷，最終導致本案的發生。

檢方指出，被告的動機具有強烈的自我中心性，成長背景對被告犯案決策的影響極為有限，並不足以大幅減輕刑責。此外，檢方指出此案「在戰後歷史上前所未見，造成極其嚴重的結果與深遠的社會影響」。

