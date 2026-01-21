CIA破門、美軍抓人！紐時揭密「秘密特務無豁免」滲透委國拿下馬杜羅

委內瑞拉前領導人馬杜羅1月3日遭逮捕後，一名國民警衛隊成員在首都卡拉卡斯最大的軍事設施入口荷槍戒備。紐時揭密CIA秘密小組在無外交豁免權下，滲透此類高風險環境執行破壞任務。（法新社）

本月初美軍突襲逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）的軍事行動，背後隱藏著一場高風險的情報戰。根據《紐約時報》20日報導，美國中央情報局（CIA）一支秘密小組在行動前已潛入委國執行「破壞任務（Sabotage）」，以確保美軍突襲部隊能安全進入。這項行動標誌著中情局在局長雷克里夫（John Ratcliffe）領導下，正將戰略重心強勢轉回拉丁美洲。

情蒐數據暴增51% CIA強勢重返拉美「暗處執法」

報導指出，雷克里夫在本月的國會閉門簡報中透露，在他任內，針對拉美的外國情報蒐集量暴增約51%，吸收的情報來源更大幅增長61%。雖然具體人力仍屬機密，但這反映了CIA正採取更積極的海外行動。

一名資深官員向紐時證實，該秘密小組在任務期間提供了「即時支援」。他們花費數月監控馬杜羅的行蹤，並在行動前後向部隊指揮官提供地面即時戰況。這項「支援」的核心在於剷除美軍進入時的潛在障礙。

無外交身分護身 CIA特務執行「無保護滲透」

這項行動最險惡之處在於，由於美委兩國早已斷交且使館關閉，潛入當地的特務無法像傳統間諜般擁有「外交豁免權」保護。在這種高風險狀態下，總統川普授權中情局在委國境內進行秘密行動。

就在美軍3日逮捕馬杜羅的10天前，中情局特務還對一處委國黑幫碼頭發動突襲，打擊正在裝載毒品的船隻，為後續軍事任務掃除干擾。川普對此一反常態地公開，他在電台訪問中透露了這場碼頭任務，並證實授權CIA在該國運作。

紐時披露，逮捕馬杜羅的計畫經過數月籌備。雷克里夫自去年夏天起，便定期與國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）會晤，規劃這場情報與軍事的緊密配合。

凱恩在記者會上肯定情報機關的貢獻，表示：「我們觀察、等待、準備，並保持耐心與專業」，最終成功鎖定馬杜羅的所有動向。目前CIA對該報導拒絕置評。

