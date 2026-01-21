美國第二夫人又有喜！范斯7月變身4寶爸

美國副總統范斯和妻子目前已有3個孩子。（歐新社資料照）

美國副總統范斯（JD Vance）和妻子烏莎（Usha Vance）當地時間20日宣布家庭喜訊，他們即將迎接第4個孩子。

范斯夫婦在社群平台X表示，「我們非常興奮分享這個消息，烏莎懷上了我們的第4個孩子，是個男孩。烏莎和寶寶一切安好，我們非常期待在7月底迎接他的到來。」聲明還說：「在這令人興奮又忙碌的時期，特別感激軍醫對家人的出色照護，以及工作人員的諸多付出，讓我們能在為國服務的同時，還能和孩子們一起享受美好生活。」

范斯夫婦目前已育有3名子女，分別是8歲的長子伊旺（Ewan）、5歲的次子維維克（Vivek）和4歲女兒米拉貝兒（Mirabel）。今年40歲的烏莎和42歲的范斯，在耶魯大學法學院相識，且都畢業於該校，兩人於2014年結婚。

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance （@SLOTUS） January 20, 2026

