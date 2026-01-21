為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國第二夫人又有喜！范斯7月變身4寶爸

    2026/01/21 12:52 即時新聞／綜合報導
    美國副總統范斯和妻子目前已有3個孩子。（歐新社資料照）

    美國副總統范斯和妻子目前已有3個孩子。（歐新社資料照）

    美國副總統范斯（JD Vance）和妻子烏莎（Usha Vance）當地時間20日宣布家庭喜訊，他們即將迎接第4個孩子。

    范斯夫婦在社群平台X表示，「我們非常興奮分享這個消息，烏莎懷上了我們的第4個孩子，是個男孩。烏莎和寶寶一切安好，我們非常期待在7月底迎接他的到來。」聲明還說：「在這令人興奮又忙碌的時期，特別感激軍醫對家人的出色照護，以及工作人員的諸多付出，讓我們能在為國服務的同時，還能和孩子們一起享受美好生活。」

    范斯夫婦目前已育有3名子女，分別是8歲的長子伊旺（Ewan）、5歲的次子維維克（Vivek）和4歲女兒米拉貝兒（Mirabel）。今年40歲的烏莎和42歲的范斯，在耶魯大學法學院相識，且都畢業於該校，兩人於2014年結婚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播