川普為何急著要拿下格陵蘭？ 前中情局官員曝背後盤算

美國總統川普執意想拿下格陵蘭，引發國際議論。前中情局情報官布斯塔曼特（Andrew Bustamante）日前在節目上表示，他懷疑美國總統川普急著要「拿下格陵蘭」，背後可能還藏著其他的盤算。首先，在北極獲得主導權，對美國維持全球影響力非常重要，這是主因；其次，美國也希望在經濟上更獨立自主，不只是指戰略意義上的稀土礦，還包含各種其他關鍵的礦產資源。

根據《Mirror》報導 ，川普日前發文威脅，除非英國和另外七個歐洲國家同意讓美國購買格陵蘭，不然就將對這些國家課徵10％的關稅。川普先前還表示，美國基於國家安全必須拿下格陵蘭，並強調他會用「簡單的方式」或「不簡單的方式」達到目的，暗示不排除動用武力。

布斯塔曼特日前主持廣播節目時表示，事情並沒有表面上那麼簡單。他指出，在北極獲得主導權，讓美國維持全球影響力是美國堅持要拿下格陵蘭的主要原因。其次，除了戰略意義上的稀土礦，美國也渴望各種其他關鍵的礦產資源。

「換句話說，格陵蘭擁有能推動美國經濟發展的礦物，也擁有軍事科技發展所必須的稀土礦，再加上全球暖化讓格陵蘭越來越多的地區變得容易開採，這對美國來說自然很有吸引力。」布斯塔曼特表示。

布斯塔曼特認為，美國確實有具體且現實的理由，想要獲得格陵蘭的部分資源。但即便用美國自己的標準來看，也沒有法律依據或歷史前例能讓美國直接動用武力獲得。「所以我認為更可能發生的狀況，就是美國會跟格陵蘭當地那些主張獨立的政治勢力，私底下達成某種經濟協議。」布斯塔曼特認為，美國很可能會直接找格陵蘭的當地企業合作，用商業的方式來處理。而且他認為美國一定能找到方法，避免破壞跟北約盟友的感情。

布斯塔曼特最後說：「現在這個階段，川普其實在趁此機會多展現一下自己的實力，維持『戰略模糊』策略。他之前在委內瑞拉已經展現過強硬的手段，現在就繼續打出同樣的牌，讓其他國家搞不清楚他的底線在哪，甚至開始考慮是不是就乾脆照他的要求去做就好了。」

