新加坡入「禁」令將上路！「不受歡迎」旅客登機前直接被拒載封殺

為強化邊境控管，新加坡自本月30日起，在樟宜機場實施「禁載令」，對不符入境資格或被視為高風險的旅客，直接在起飛前攔下，從源頭阻止登機入境，以提升國家安全。

綜合外媒報導，過去新加坡多在旅客抵達後才於關卡審查是否准入，新制度則提前到「登機前」把關。新加坡移民與關卡局（ICA）會在航班起飛前，根據旅客資料向航空公司發出「禁載令」，要求航空公司拒絕特定人士登機。

ICA表示，凡是沒有有效簽證或旅行證件（效期須至少6個月以上）、被列為禁止入境或被視為「不受歡迎」人士，以及其他不符入境規定者，都可能被列入禁載名單。過去這類旅客多在入境時才被遣返，如今將直接在出發地就被攔下。

新加坡目前要求所有旅客須在入境前三天內填寫電子入境卡，ICA會依據入境卡內容及航空公司提供的乘客名單進行篩查，若發現不符資格者，將即時通知航空公司執行禁載措施。

為確保禁載令落實，航空公司也須負起法律責任。若未依指示讓被禁止旅客登機，將構成「嚴格責任罪」（Strict Liability Offence），最高可處1萬新幣（約新台幣24.6萬元）罰款；若機長或機組人員因疏忽導致問題旅客登機，還可能面臨最重6個月徒刑或併科罰款。

