川普當大掌櫃！委內瑞拉獲95億「救命錢」護盤 石油利潤全由美方發放

委內瑞拉過渡領導人羅德里格斯宣布，將利用美方釋出的3億美元石油銷售資金護盤匯率。美軍於1月3日對卡拉卡斯發動空襲後，川普已實質接管委國石油收益。（法新社檔案照）

委內瑞拉經濟正進入「美國主導」的新紀元。根據《法新社》報導，委內瑞拉過渡領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）20日證實，該國已收到一筆來自美國銷售委國原油所得的3億美元（約新台幣95億元）資金，將立即投入護盤已近乎崩潰的法定貨幣「玻利瓦」（Bolivar）。

川普親自掌櫃 5億美元石油換「救命綠鈔」

這筆資金源於美國總統川普上週末促成的「歷史性能源交易」。川普此前公開表示，這批價值5億美元（約新台幣158億元）的石油將按市場價格出售，但所得款項將由他「以美國總統身分親自管控」。

羅德里格斯指出，首波撥付的3億美元將全數投入外匯市場進行干預，以保護勞工的購買力。自2018年玻利瓦價值蒸發以來，委國經濟實質上已進入「美元化」階段，但因受美國石油禁令影響，境內美金極度匱乏。財經智庫Ecoanalitica分析，透過這筆資金干預，目標是縮小官方與黑市間的匯率差距。

告別馬杜羅親中時代 委內瑞拉藉美金抗通膨

在馬杜羅（Nicolas Maduro）政權於今年1月3日美軍突襲中垮台前，委內瑞拉為規避制裁，長期被迫以巨額折扣將原油銷往中國，中國一度是該國最大客戶。然而，華府自去年12月起強勢攔截運往中國的委國油輪，切斷了馬杜羅的資金來源。

川普定調此次能源大單為雙贏，強調這將讓美、委兩國人民受惠。目前委內瑞拉正加速擺脫過去依賴中國的石油貿易框架，全面轉向與華府掛鉤的能源分配模式，以此因應長達數年的惡性通膨危機。

