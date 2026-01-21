安倍遇刺案今宣判！近700人一早排隊搶31旁聽席

日本民眾排隊領取旁聽票，準備旁聽前首相安倍晉三槍擊案的審判。（法新社）

震驚全球的日本前首相安倍晉三遇刺身亡案發迄今逾3年，凶嫌山上徹也將於今天（21日）下午在奈良地方法院宣判，這場宣判全日本高度關注，法院外一早就有大批民眾排隊等候抽取旁聽券，近700人爭取31個旁聽席位，希望能進入法庭旁聽。

綜合媒體報導，安倍晉三於2022年7月8日於奈良街頭助選時，遭45歲的山上徹也孤狼式槍殺身亡，山上當場被制伏逮捕，隨後被控殺人及違反槍炮刀械等多項罪名。日本檢方先前以「戰後史無前例的罪行」形容此案，對山上求處無期徒刑。

奈良地方法院表示，安倍遇刺案判決的旁聽申請人數為685人，然而一般旁聽席僅有31席，人數是旁聽席人數的20倍以上。

當日上午8時30分起約1小時內，法院工作人員依序發放腕帶式的旁聽抽籤券。來自三重縣的熊川（57歲）表示：「（對被告）也有同情的一面，但他奪走他人性命的事實不會改變。」「在各種成長背景下，大多數人都沒有犯罪，卻把被告視為特例，這是不合理的。」

來自橫濱市的村田勝（55歲）則表示：「被告既是加害者，也是受害者。我想聽聽他的成長背景會在多大程度上被納入考量。」一名奈良市的家庭主婦（44歲）自曝，她在高中時期是被告小一屆的學妹，「得知事件時非常震驚，雖然不認識，但我覺得他走過了非常艱辛的人生。」

