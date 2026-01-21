年產20枚核彈！南韓總統揭北韓擴張 憂金正恩淪「核武批發商」

北韓領導人金正恩（中）2022年3月視察「火星-17」型洲際彈道飛彈試射。南韓總統李在明21日揭露北韓年產20枚核彈實力，憂心金正恩淪為向全球外銷技術的「核武批發商」。（美聯社資料照）

東亞安全局勢再添變數。根據《法新社》報導，南韓總統李在明21日在新年記者會上揭露驚人數據，指出北韓目前每年生產的核物資，已足以製造多達20枚核子武器。李在明警告，一旦北韓核武庫達到飽和，極可能將過剩的核技術與物資「外銷」出境，對全球安全構成毀滅性威脅。

李在明對媒體表示：「即便在此刻，北韓每年仍持續生產足以製造10至20枚核武器的物資。」他強調，平壤當局正同步改良長程彈道飛彈技術，目標直指美國本土。

請繼續往下閱讀...

李在明預測，北韓在確保其認為足以維持政權穩定的核武庫後，將進一步完善具備威脅全球能力的洲際彈道飛彈（ICBM）。他警告：「一旦產量過剩，這些物資將跨越國境。屆時，一場全球性的危險將會顯現。」

李在明主張務實對話 喊話川普、習近平共同遏阻

自去年6月就任以來，李在明推動與北韓進行「無預設條件」的對話，這與前任政府的鷹派做法形成鮮明對比。李在明指出，應對北韓核問題需要「務實方法」，他已向美國總統川普與中國國家主席習近平表達相關立場。

他強調，若能達成「停止核物資生產、終止ICBM開發、遏止海外出口」這三項目標，將是國際社會的重大收穫。然而，平壤目前對李在明的對話呼籲並無正面回應，反而指控南韓近日派遣無人機侵犯邊境城市開城，兩韓關係持續冰封。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法