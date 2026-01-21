西班牙高鐵慘案排除蓄意破壞可能 鐵軌裂縫成調查焦點

西班牙安達魯西亞18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，死亡人數攀升至42人。（路透）

西班牙安達魯西亞（Andalusia）18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，死亡人數攀升至42人。西班牙內政部長戈梅茲（Fernando Grande-Marlaska Gomez）表示，已排除人為破壞可能性。西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）說，調查至少需1個月。

根據英國廣播公司（BBC）報導，戈梅茲排除蓄意破壞可能性，稱該可能性「從未被考慮過」，並補充其他假設仍抱持開放態度。

西班牙交通部長普恩特表示，死亡人數尚未得到最終確定，官員們正在努力確認死者身分。

普恩特指出，調查可能至少需要1個月的時間，並強調這起事件極為奇怪。

普恩特警告不要對事故妄加猜測。他指出調查人員在鐵軌上發現很多裂縫，但調查人員要確定是裂縫導致了脫軌，還是脫軌導致了裂縫。

西班牙媒體聲稱，目前調查重點是鐵軌上長達30公分的裂縫。技術人員認為，劣質或老化的焊接極有可能是造成脫軌原因。

另外西班牙國王菲利普六世（King Felipe VI）和王后萊蒂西亞（Letizia）在事發後20日前往事故現場，在列車殘骸附近與救援人員握手。隨後他們前往附近科爾多瓦（Cordoba）的醫院，探望正在接受治療的部分傷者。

菲利普六世在離開醫院後向記者表示，他想向罹難者「轉達全國人民的慰問」。

