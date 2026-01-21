為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    西班牙高鐵慘案排除蓄意破壞可能 鐵軌裂縫成調查焦點

    2026/01/21 11:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    西班牙安達魯西亞18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，死亡人數攀升至42人。（路透）

    西班牙安達魯西亞18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，死亡人數攀升至42人。（路透）

    西班牙安達魯西亞（Andalusia）18日發生高鐵脫軌相撞的重大事故，死亡人數攀升至42人。西班牙內政部長戈梅茲（Fernando Grande-Marlaska Gomez）表示，已排除人為破壞可能性。西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）說，調查至少需1個月。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，戈梅茲排除蓄意破壞可能性，稱該可能性「從未被考慮過」，並補充其他假設仍抱持開放態度。

    西班牙交通部長普恩特表示，死亡人數尚未得到最終確定，官員們正在努力確認死者身分。

    普恩特指出，調查可能至少需要1個月的時間，並強調這起事件極為奇怪。

    普恩特警告不要對事故妄加猜測。他指出調查人員在鐵軌上發現很多裂縫，但調查人員要確定是裂縫導致了脫軌，還是脫軌導致了裂縫。

    西班牙媒體聲稱，目前調查重點是鐵軌上長達30公分的裂縫。技術人員認為，劣質或老化的焊接極有可能是造成脫軌原因。

    另外西班牙國王菲利普六世（King Felipe VI）和王后萊蒂西亞（Letizia）在事發後20日前往事故現場，在列車殘骸附近與救援人員握手。隨後他們前往附近科爾多瓦（Cordoba）的醫院，探望正在接受治療的部分傷者。

    菲利普六世在離開醫院後向記者表示，他想向罹難者「轉達全國人民的慰問」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播