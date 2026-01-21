機器人看片自學說話！美研發自然嘴型技術 不再「假臉」嚇人

哥倫比亞大學利普森（Hod Lipson）團隊研發出全球首款能自學唇部動作的擬真機器人，可精準模擬人類說話與唱歌時的嘴型變化。（翻攝自哥倫比亞大學/Jane Nisselson）

機器人與人類溝通的「僵硬感」正被技術突破。根據《科技日報》（SciTechDaily）報導，哥倫比亞大學（Columbia University）工程團隊15日發布重大進展，開發出一款能透過「觀察」影像自學唇部運動的擬真機器人。這項技術讓機器人不再依賴死板的預設程式，而是能精準模擬說話與唱歌的嘴型，解決了擬真機器人長期以來讓人感到不安的「假臉」問題。

長期以來，擬真機器人最難克服的挑戰就是說話時的僵硬感。這款由哥大「創意機器實驗室」研發的機器人，臉部下方裝載26組微型馬達，並覆蓋柔韌材料。研究團隊發表於《科學機器人》（Science Robotics）期刊的論文指出，這架機器人首先透過「照鏡子」觀察自己，理解馬達如何牽動表情，隨後再觀看數小時的YouTube影片，學習人類說話與唱歌時的嘴型變化。

這種「視覺對應動作（VLA）」的語言模型，讓機器人能將音訊直接轉化為自然的唇部動作。測試過程中，這架機器人不僅能應對多種語言，甚至能配合音樂節奏演唱由AI生成的數位專輯單曲。

預測10億台大軍將至 擬真互動成推廣關鍵

實驗室主任利普森（Hod Lipson）指出，擬真表情對未來的醫療、照護與教育型機器人至關重要。利普森表示：「未來的機器人勢必會有臉孔，如果嘴唇動作不協調，將永遠顯得不自然、讓人恐懼。」

研究負責人胡宇航補充，當這項技術與ChatGPT等對話式AI結合，將賦予機器人更具情緒深度的面部反應。隨著經濟學家預測未來10年內全球可能生產超過10億台人型機器人，科學家強調，讓機器人具備自然、溫暖的社交反饋，將是人類接受機器人進入家庭與醫療體系的關鍵。

