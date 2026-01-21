金與正一罵就縮？南韓大動作搜查私放無人機平民

北韓最高領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社檔案照）

兩韓緊張局勢因民間無人機活動陷入一觸即發的險境。根據《法新社》報導，南韓警察廳21日發動大動作聯合搜查，針對3名涉嫌非法放飛無人機進入北韓領空的平民住宅與辦公室進行搜索扣押。南韓總統李在明對此嚴厲定性，指稱民間行為無異於「啟動戰爭」。

金與正威脅代價慘痛 南韓官方大動作搜查平民

北韓領導人胞妹、勞動黨副部長金與正此前針對無人機侵犯開城領空一事發表聲明，警告首爾若再放任此類挑釁，將付出「慘痛且難以想像的代價」。金與正強調，平壤絕不接受「民間行為」作為逃避責任的藉口。

在北韓連日強硬威脅的背景下，立場被視為親北韓的南韓總統李在明20日做出強硬表態。李在明直言：「這等同於向北韓開火，是啟動戰爭的行為。」他下令軍警必須徹底調查並嚴懲相關責任人，以確保不再給予北韓動武的藉口。

自稱偵測核輻射污染 嫌犯：是為環境監測

南韓警方21日針對3名嫌犯執行搜查令。其中一名姓「吳」（Oh）的男子日前接受南韓電視台《Channel A》採訪時，坦承其行為是為了偵測北韓平山（Pyongsan）鈾處理設施周邊的核輻射值。吳男表示，他放飛無人機是為了監控環境安全性，並非軍事挑釁。

然而，李在明政府顯然不接受此說法，並將此類民間操作視為對國安的嚴重威脅。外界分析，李在明此舉是為了向平壤傳遞南韓政府絕未參與的訊號，以平息金與正引發的怒火。

此波強硬搜查也與南韓前總統尹錫悅的政治陰影有關。尹錫悅目前因涉嫌在2024年底非法操作無人機挑釁北韓，進而作為發布戒嚴令的藉口，正接受叛國罪審判。

