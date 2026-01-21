台男拿退伍令闖中國景區蹭免費！ 網笑「用魔法打敗魔法」考倒剪票員

台灣一名男子持退伍令到中國景區，要求比照當地退伍軍人優惠，當場考倒工作人員。（本報合成，擷取自X）

中國各地觀光景點常對退役軍人提供門票優惠，近日社群瘋傳一段影片，一名台灣退伍軍人赴中國旅遊時，要求比照中國退役軍人身分享有免費入場，引發現場尷尬，也在兩岸網路掀起論戰。

影片中，該名男子到中國蘇州園林景區參觀，在剪票口出示自己的台灣退伍令，要求依中國退役軍人身分免費入園參觀。工作人員接過證件後明顯愣住，隨即回應「這張是台灣的」拒絕提供優惠。

男子隨即反駁稱，中國官方長期宣稱「台灣是中國的一部分，我是台灣的退伍的軍人，應該也算」。這番話讓現場工作人員一度沉默近30秒，卻仍無法立即回應，氣氛相當尷尬。

影片曝光後迅速在社群平台擴散，台灣網友多半以戲謔角度看待，留言笑稱「不給過就是台獨，給過就是承認中華民國」、「這根本卡BUG」、「這位台灣退伍軍人也只是venven（問問）而已，幹嘛生這麼大的氣」、「台灣人的邏輯很強，一下魔法攻擊，一下打真傷打到他們破防，也太好笑了」。

中國網友則反應激烈，有人強調「台灣是中國的一部分，但你不是我們的兵」，也有人起底當事男子，質疑他並非首次用類似說法向景區「爭取優惠」，認為是在刻意挑釁制度漏洞。

