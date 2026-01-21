為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    曾跟隨Kobe二度奪冠 前湖人隊球星歐登酒駕被抓

    2026/01/21 10:34 即時新聞／綜合報導
    前NBA湖人隊球星歐登17日在拉斯維加斯涉嫌酒駕被逮，而此次已非歐登首次酒駕。（美聯社）

    前NBA湖人隊球星歐登17日在拉斯維加斯涉嫌酒駕被逮，而此次已非歐登首次酒駕。（美聯社）

    美國內華達州當局指出，前NBA湖人隊球星歐登（Lamar Odom）17日在拉斯維加斯涉嫌酒駕被逮，而此次已非歐登首次酒駕。

    根據《美聯社》報導，內華達州公路巡警哈格斯特羅姆（Shawn Haggstrom）指出，現年46歲的歐登17日在內華達州哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）附近的15號州際公路上被攔查，歐登可能會面臨酒後駕車、超速行駛、未能妥善維持行車路線等罪名。

    在歐登14年的NBA生涯之中，最為輝煌的一頁就是與傳奇球星布萊恩（Kobe Byrant）一同在2008年、2009年奪得NBA總冠軍。歐登2013年與克蘿伊・卡戴珊（Khloé Kardashian）的婚姻一度成為熱議話題，兩人曾一同出演實境電視節目，但數月後宣告離婚；同年歐登曾在洛杉磯因酒駕被捕。

    2015年，歐登在內華達州一間名為「愛情牧場」（Love Ranch）的妓院停留時因健康問題發生突發事件，再度登上新聞版面。

