為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿蘇下雪低溫-4.2度！ 今早先遣隊冒濃霧登火山 找尋失蹤台灣遊客

    2026/01/21 09:54 即時新聞／綜合報導
    阿蘇火山直播被濃霧覆蓋，完全看不到火山。（圖擷自YT「阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～」）

    阿蘇火山直播被濃霧覆蓋，完全看不到火山。（圖擷自YT「阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～」）

    昨（20日）上午11點許，1架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇火山，下午4點許，直升機殘骸在火山口內被發現，由於墜落位置地勢陡峭，搜救人員難以靠近，無法進行夜間搜索，今（21日）早搜索再開，找尋2名台灣遊客以及1名駕駛的下落，不過阿蘇地區開始下雪，深夜最低氣溫驟降至-4.2度。

    綜合日本媒體報導，當地時間今上午7點30分，熊本縣警察廳和阿蘇消防廳在事故現場附近設立前進指揮部，將派遣一支先遣隊前往山上評估環境狀況，以確定是否恢復對3名失蹤者的搜索；不過當地天候狀況不佳，阿蘇火山博物館的火山口即時影像完全被濃霧給遮蓋。

    直升機殘骸在阿蘇中岳第一火口內東北側被發現，不過機體損壞嚴重，64歲駕駛及2名分別為41歲男性、36歲女性台灣遊客下落不明；阿蘇地區已經開始下雪，深夜低溫降至-4.2度，今早8點許氣溫也僅1.1度。

    為了判斷是否能重新展開對失蹤之2名台灣遊客及1名飛行員的搜救行動，目前已派遣先遣部隊前往山上評估環境狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播