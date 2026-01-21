阿蘇下雪低溫-4.2度！ 今早先遣隊冒濃霧登火山 找尋失蹤台灣遊客

阿蘇火山直播被濃霧覆蓋，完全看不到火山。（圖擷自YT「阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～」）

昨（20日）上午11點許，1架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機在日本熊本縣阿蘇火山，下午4點許，直升機殘骸在火山口內被發現，由於墜落位置地勢陡峭，搜救人員難以靠近，無法進行夜間搜索，今（21日）早搜索再開，找尋2名台灣遊客以及1名駕駛的下落，不過阿蘇地區開始下雪，深夜最低氣溫驟降至-4.2度。

綜合日本媒體報導，當地時間今上午7點30分，熊本縣警察廳和阿蘇消防廳在事故現場附近設立前進指揮部，將派遣一支先遣隊前往山上評估環境狀況，以確定是否恢復對3名失蹤者的搜索；不過當地天候狀況不佳，阿蘇火山博物館的火山口即時影像完全被濃霧給遮蓋。

直升機殘骸在阿蘇中岳第一火口內東北側被發現，不過機體損壞嚴重，64歲駕駛及2名分別為41歲男性、36歲女性台灣遊客下落不明；阿蘇地區已經開始下雪，深夜低溫降至-4.2度，今早8點許氣溫也僅1.1度。

為了判斷是否能重新展開對失蹤之2名台灣遊客及1名飛行員的搜救行動，目前已派遣先遣部隊前往山上評估環境狀況。

