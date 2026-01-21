為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍再扣押與委內瑞拉相關油輪 加強石油控制

    2026/01/21 09:26 編譯謝宜哲／綜合報導
    美軍20日扣押「薩吉塔號」油輪，稱該油輪違反總統川普「對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施」。（擷自X@Southcom）

    美軍20日扣押「薩吉塔號」油輪，稱該油輪違反總統川普「對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施」。（擷自X@Southcom）

    美軍20日登船並控制第7艘與委內瑞拉相關油輪，這是川普政府旨在控制委內瑞拉石油資源的更廣泛行動的一部分。

    根據《美聯社》報導，美國南方司令部在社群媒體上表示，美軍順利扣押了「薩吉塔號」（Sagitta）油輪，並指出該油輪違反總統川普「對加勒比海受制裁船隻實施的隔離措施」。

    美國南方司令部強調，「薩吉塔號」從委內瑞拉裝載石油，扣押該油輪表明美國決心確保，只有經過適當和合法協調的石油才能離開委內瑞拉。

    美軍並未說明此次行動是否由美國海岸防衛隊控制油輪，先前的扣押行動都由海岸防衛隊負責。五角大廈和南方司令部在被記者問及更多細節時，都聲稱無可奉告。

    被扣押的「薩吉塔號」懸掛賴比瑞亞國旗，其註冊資訊顯示該船由1家香港公司擁有和管理。該船最後一次發送位置訊息是在2個多月前，當時它正駛出波羅的海，進入北歐海域。

    值得注意的是，自美軍突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅後，川普政府一直致力於控制委內瑞拉石油產品的生產、煉製和全球分銷。

    共和黨籍政府官員已明確表示，他們將扣押油輪視為籌集資金的方式，以期重建委內瑞拉遭受重創的石油工業並恢復其經濟。

    川普20日也告訴記者，美國已經從委內瑞拉運走了5000萬桶石油。他說「我們還有數百萬桶石油，我們正在公開市場上出售，大幅降低油價。」

