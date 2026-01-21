為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    金正恩剪綵北韓溫泉設施 「坐池邊親民閒聊」畫面曝

    2026/01/21 11:02 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩20日視察「溫堡勞動者休養所」，在溫泉池畔與泡湯民眾話家常。（法新社）

    北韓領導人金正恩20日視察「溫堡勞動者休養所」，在溫泉池畔與泡湯民眾話家常。（法新社）

    北韓官媒證實，北韓國務委員會委員長金正恩20日出席位於鹹鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式。溫堡溫泉被北韓政府指定為「天然紀念物」（自然保護區），「溫堡勞動者休養所」則是北韓最大規模的溫泉休閒設施。

    韓聯社報導，金正恩曾於2018年前往「溫堡勞動者休養所」視察，當時金正恩嚴厲批評設施管理鬆散、骯髒不衛生，指示將其重新裝潢改建為綜合文化休閒基地。本月20日再度到訪，金正恩對裝潢改建成果給予高評價，他表示，「溫堡勞動者休養所」已搖身一變成為提供人民服務的優良休閒基地。

    此外，金正恩還在視察過程中指示「溫堡勞動者休養所」於下月正式營運。北韓勞動黨第9次代表大會將於下月召開，「溫堡勞動者休養所」或成為金正恩的政績，預料將被大力宣傳。

    金正恩本次對相關單位大加讚賞，韓聯社分析，此舉意在營造官僚體系的緊張氛圍、維持組織紀律。金正恩19日出席鹹鏡南道鹹興市的「龍城機械聯合企業所」第一期現代化工程竣工典禮時，公開斥責了內閣官員的「不負責任行為」，並當眾開除了負責該工程的副總理楊勝虎。

    北韓領導人金正恩20日出席位於鹹鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式。（法新社）

    北韓領導人金正恩20日出席位於鹹鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動者休養所」竣工儀式。（法新社）

