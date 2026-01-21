川普持續縮減歐洲軍事存在？ 美國擬裁減駐北約200個職位

官員透露，美國國防部計畫降低其在北約部隊組織架構中的參與程度，預計將陸續裁撤約200名軍事人員。（路透）

美國與歐洲各國之間的關係，因總統川普試圖取得格陵蘭而陷入緊張，有多名官員透露，美國國防部計畫降低其在北約部隊組織架構中的參與程度，預計將陸續裁撤約200名軍事人員，此舉被視為川普政府持續縮減美國在歐洲軍事存在的最新動作。

根據《華盛頓郵報》報導，美國國防部計畫減少在北約部隊架構與多個顧問小組中的參與程度，這項調動影響約200名軍事人員，並削弱美國在近30個北約組織中的參與度。

據兩名熟悉情況的美國官員表示，美國國防部並非一次性地將人員全面撤出，而是打算在相關人員任期結束後不再增補人員，這項過程可能需要數年時間。美國官員透露，這項人員變動已考慮數個月之久，與川普總統奪取格陵蘭島的立場無關。

《路透》報導則指出，消息人士透露受到影響的單位包括位於英國的北約情報融合中心（NATO Intelligence Fusion Centre），以及設於布魯塞爾的盟軍特種作戰部隊司令部（Allied Special Operations Forces Command），位於葡萄牙埃拉斯的北約海軍打擊與支援部隊（STRIKFORNATO）等，還有數個性質相近的北約機構。

消息人士並未具體說明美國為何決定刪減投入於北約相關職務的人力，但這些動作大致符合川普政府的政策轉變方向，就是將更多資源轉向西半球。不過與駐歐美軍規模相比，這些變化可說是微不足道，也不一定代表著美國正在全面撤離歐洲，目前美軍仍有8萬人駐紮在歐洲，其中近一半在德國。

