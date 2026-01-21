「藍武士」出征世足 高市早苗：務必帶回金盃

日本首相高市早苗（右）19日接見國際足總相關人士，並鼓勵「藍武士」稱，「務必把獎盃帶回來」。左為巴西隊前國腳席瓦。（圖擷自日本首相辦公室網站）

日本首相高市早苗19日在官邸接見了國際足球總會（FIFA）相關人士，並鼓勵「藍武士」日本國家足球隊稱，「務必把獎盃帶回來」。

共同社報導，為宣傳即將於6月開幕的2026美加墨世界盃足球賽，包括巴西隊前國腳、中場席瓦（Gilberto Silva）在內的國際足總代表團近日到訪日本。席瓦曾在2002日韓世界盃幫助巴西隊奪冠。

高市早苗19日雙手高舉世界盃冠軍金盃「大力神盃」，並鼓勵「藍武士」稱：「要加油、加油、加油、加油再加油，務必把獎盃帶回來。」高市還補充：「許多（日本）國民滿懷期待地等待著賽事開幕。希望本次誕生精彩劇情，為大家帶來勇氣與希望。」

高市還獲贈了迷你版「大力神盃」及官方比賽用球。日本隊在2022卡達世界盃止步16強，無法開創隊史首進8強紀錄。不過，該屆日本隊先後踢贏德國隊、西班牙隊，獲全球媒體及球迷一致讚賞。

日本首相高市早苗（右二）19日在官邸接見國際足總相關人士。（圖擷自日本首相辦公室網站）

